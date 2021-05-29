США импортировали нефть из Ирана впервые с 1991 года Фото: REUTERS

Соединенные Штаты впервые за 30 лет импортировали нефть из Ирана в объеме 33 тысячи баррелей в сутки. Об этом в субботу, 29 мая, свидетельствуют данные управления энергетической информации американского министерства энергетики.

Последний раз Иран поставлял нефть американской стороне осенью 1991 года, объем поставок тогда составил около 64 тысяч баррелей за день.

В общей сложности в марте текущего года Штаты импортировали 179,4 миллиона баррелей нефти – это на 22,9 миллиона баррелей больше, чем в феврале 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, Россия в свою очередь увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США в 1,8 раза по сравнению с начало этого года, до 22,94 миллиона баррелей. Таким образом Россия поднялась на второе место по объему экспорта топлива, первое место по-прежнему занимает Канада. Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты за март увеличился на 14,6 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.