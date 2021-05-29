Аналитики назвали любимое мороженое россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из всех видов мороженого в прошлом году жители России чаще всего предпочитали пломбир. Об этом в субботу, 29 мая, свидетельствуют результаты исследования компании NielsenIQ.

- Как правило, самым востребованным типом мороженого у россиян был вафельный стаканчик, на долю которого приходится почти треть всех продаж категории. Но в 2020 год он немного сдал позиции, уступив пломбиру. На втором и третьем месте по популярности оказались эскимо и рожок. Эскимо, например, продемонстрировало рост продаж на 3,8 процента, - говорится в исследовании.

Аналитики отметили рост продаж в России мороженого в больших упаковках. Из-за пандемии коронавируса усилился тренд на домашнее потребление, поэтому россияне стали покупать большое мороженое для всей семьи, чтобы лишний раз не ходить по магазинам.

Мороженое по итогам минувшего года оказалось одной из немногих категорий кондитерских изделий, показавших положительную динамику. С мая по сентябрь его продажи в натуральном выражении смогли достичь уровня 2019 года, а в денежном выражении даже превысили его на 7,4 процента.

- Из-за эффекта низкой базы теплого сезона 2020 года и снятию ограничений по коронавирусу есть основания полагать, что при условии теплой погоды и грамотных продаж 2021 год может запомниться дальнейшим ростом потребления главного летнего десерта, - отметил директор по работе с ритейлерами российского подразделения NielsenIQ Константин Локтев, чьи слова цитирует РИА Новости.

По данным экспертов, самым продаваемым в России мороженым в прошлом году стала продукция бренда «Коровка из Кореновки». В списке лидеров также оказались бренды «Филевское», «Золотой стандарт», «Кузя» и «100% настоящий классический вкус».

Ранее сообщалось, что российское министерство сельского хозяйства не ожидает роста цен или дефицита на мороженое из-за вступления в силу требования об обязательной маркировке 1 июня текущего года.