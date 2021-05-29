Грузовое судно с девятью моряками опрокинулось в порту Испании Фото: REUTERS

Грузовое судно опрокинулось в порту города Кастельон-де-ла-Плана в испанском автономном сообществе Валенсия. В результате крушения корабля пострадали три человека, еще два пропали без вести. Об этом в субботу, 29 мая, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице гавани в социальной сети Twitter.

Сообщается, что инцидент с судном Nazmuye Anа, на борту которого находилось девять моряков, произошел в минувшую пятницу поздно вечером.

- Грузовой корабль перевернулся в порту Кастельона во время работ по погрузке контейнеров. В результате получили различные травмы три человека, двое из которых являются подданными Испании. В настоящее время ведется поиск двух пропавших без вести членов экипажа, - говорится в сообщении. Причины случившегося пока не уточняются.

Как писал сайт Kp.ru, накануне во Внутреннем Японском море недалеко от берегов острова Сикоку грузовое судно из Японии столкнулось с небольшим танкером, зарегистрированным на Маршалловых островах. В результате крушения японское судно опрокинулось. Девять человек удалось спасти из воды, трое пропали без вести.