Россияне взяли рекордное число автокредитов в апреле 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Число оформленных автокредитов в России за апрель текущего года увеличилось до исторического максимума, составив 93,8 тысячи ссуд. Вместе с тем средний чек кредитов на транспортные средства снизился на три процента. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

За апрель жители России взяли на 15,5 процента больше автокредитов, но средний лимит просел впервые с начала года, упав до 970,7 тысячи рублей. Данную динамику специалисты компании объяснили смещением спроса в сторону более бюджетных моделей автомобилей.

Объем выданных в минувшем месяце автокредитов в РФ увеличился на 12,2 процента, до 91 миллиарда рублей. Это также стало историческим максимумом. Число активных ссуд на покупку машин в результате выросло на 1,5 процента, достигнув 1,7 миллиона единиц, а их общий объем увеличился на 2,7 процента, до 946 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Отмечается, что специалисты бюро не фиксируют смещения спроса между сегментами новых и подержанных транспортных средств. Так, свыше 60 процентов автокредитов в течение последних нескольких месяцев было выдано на приобретение новых автомобилей.

Как ранее писал сайт Kp.ru, по словам первого заместителя председателя российского Центробанка Ксении Юдаевой, жители России в последнее время стали пытаться взять несколько ипотечных кредитов в один день.