В России 29 мая 2021 выявлено 9 289 случаев заражения коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки на территории России медики выявили еще 9 289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заболевшие есть во всех регионах страны. Всего с начала пандемии в России зафиксировали 5 053 748 случаев заражения. Об этом в субботу, 29 мая, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Москве (3 241), в Санкт-Петербурге (846) и в Московской области (750). Отмечается, что у 14,3 процента новых инфицированных нет никаких симптомов заболевания.

За последние сутки медики также зарегистрировали 401 летальный исход из-за коронавируса или осложнений после него. Полностью выздоровели за один день 9 250 жителей страны, в общей сложности выздоровели 4 670 484 россиян.

Как ранее писал сайт Kp.ru, по словам главы российского министерства здравоохранения Михаила Мурашко, около 17 миллионов жителей России уже получили как минимум одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции.