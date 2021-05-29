В РЖД намерены ввести единые стандарты питания во всех поездах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты РЖД планируют ввести новую единую концепцию питания пассажиров во всех российских поездах. Новые стандарты предполагают изменение технологии приготовления и хранения блюд. Об этом в субботу, 29 мая, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что в настоящее время еда для пассажиров готовится поваром во время движения поезда на кухне вагона-ресторана из сырых продуктов или полуфабрикатов, а качество самих блюд во многом зависит от компании-оператора питания.

В соответствии с новой концепцией, в вагоны-бистро будут загружаться контейнеры с блюдами, которые будут приготовлены опытными поварами в стационарных условиях с применением современных новейших технологий термообработки и контроля качества. Готовые блюда будут разогревать и сервировать для подачи пассажирам.

- Единые стандарты и цены на питание будут действовать во всех поездах. Отметим, что это не фаст-фуд! Меню в поездах будет включать детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, а также десерты, - говорится в сообщении РЖД.

Поесть при поездке на поезде пассажир сможет в зале вагона-бистро с подачей сервированных блюд или на своем месте в вагоне поезда. При этом детские организованные группы кормить будут исключительно в вагоне-бистро в соответствии со всеми регламентами.

Накануне глава РЖД Олег Белозеров говорил, что специалисты холдинга обдумывают смену концепции и названия вагонов-ресторанов, а также рассказывал о планах сократить количество таких выгонов, оставив их только в туристических и фирменных поездах.