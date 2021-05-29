National Interest: США готовятся к «первой арктической войне» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие государства, в том числе США, в настоящее время активно готовятся к возможному первому военному противостоянию в Арктике. Американская сторона в последнее время неоднократно переписывали свою стратегию в этом регионе. Об этом в субботу, 29 мая, пишет издание National Interest.

- Никто не хочет устраивать стрельбу рядом с белыми медведями, однако Пентагон обеспокоен формированием новых стратегических возможностей для некоторых стран из-за таяния льдов. Многие страны сейчас активно готовятся к первой арктической войне, - говорится в статье Криса Осборна.

Накануне корпус Морской пехоты Соединенных Штатов провел учения вместе с военнослужащими из Норвегии для совершенствования действий в суровых погодных условиях. Журналист отметил, что военный союз Вашингтона и Осло в данном регионе много значит для американской стороны, которая стремится противодействовать достижениям России в Арктике.

- РФ уже построила военные базы в арктическом регионе, провела множество тренировочных операций. Это спровоцировало Пентагон провела множество тренировочных операций, - пишет автор статьи.

Как писал сайт kp.ru, накануне в газете The New York Times опубликовали статью, в которой говорилось, что Россия, которая вовремя обратила внимание на климатические изменения, обошла США в освоении Арктики, а также усилении своих оборонительных позиций в данном регионе.