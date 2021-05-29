МИД России оценил публикацию о планах СССР передать Японии два Курильских острова в 1970-х годах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Представители министерства иностранных дел России прокомментировали появившиеся в средствах массовой информации заявления о том, что в 1970-х годах СССР планировал два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует японская сторона.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет является прерогативой историков.

- Мы обратили внимание на публикацию агентства Киодо. В целом изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более, когда речь идет о каких-то частных мнениях предположительного характера. МИД СССР и МИД России всегда последовательно продвигали всем известную позицию: южные Курилы стали частью нашего государства на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, - сообщили в министерстве, чье заявление цитирует РИА Новости.

В российском МИД в очередной раз подчеркнули, что российский суверенитет над этими островами неоспорим.

Долгое время отношения России и Японии омрачает отсутствие мирного договора после Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил, на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция российской стороны состоит в том, что Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Власти РФ неоднократно подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.