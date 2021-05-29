Air France возобновила рейсы Париж-Москва после трехдневного перерыва Фото: REUTERS

Французская авиационная компания Air France возобновила рейсы из Парижа в российскую столицу после перерыва, который длился трое суток. Об этом в субботу, 29 мая, сообщил источник агентства ТАСС в службах парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

- Самолет французской авиакомпании Air France вылетел в Москве, - рассказал он.

Последние несколько дней пассажиров авиакомпании Франции перевозила российская авиационная компания «Аэрофлот».

Как писал сайт kp.ru, ранее Air France отменила свои рейсы из французской столицы в российскую, которые были запланированы на минувшие среду, четверг и пятницу. Представители самой авиакомпании объяснили, что полеты были отменены из-за технических причин после того, как Россия отказалась одобрить план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.