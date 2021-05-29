В Кремле началась первая с начала пандемии церемония развода пеших и конных караулов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первая в текущем году после пандемии коронавирусной инфекции церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка началась в субботу, 29 мая, в Кремле. Военные Президентского полка из-за ограничений, связанных с эпидемией, пропустили сезон 2020 года, однако теперь вновь возвращаются к зрителям.

Первая церемония XVII сезона разводов конных и пеших караулов Президентского полка началась в полдень на Соборной площади в российской столице.

Современная церемония развода пеших и конных караулов была утверждена в 2004 году, сразу став визитной карточкой Кремля. Сам церемониал воссоздали, учитывая вековые воинские традиции. Он объединил наиболее зрелищные элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, конную «карусель» и музыкальное сопровождение духового оркестра.

Теперь церемонии, как и прежде, будут проводиться на Соборной площади Кремля с мая по сентябрь по субботам в 12:00 по московскому времени.