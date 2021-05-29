Биолог заявил, что не стоит ожидать «комариного пика» в Москве в начале лета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве и Московской области уже начали появляться первые команды, однако «комариного пика» в начале лета текущего года ждать не стоит. Об этом заявил в субботу, 29 мая, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

- Будет ли в этом году много комаров, сказать пока сложно, но, вероятно, такой резкой вспышки их численности, как в 2020 году, не будет. В минувшем году зима в столичном регионе была почти без снега, из-за чего весной не было водоемов, в которых могли бы нормально развиваться их личинки. А потом в конце мая ливанули дожди, и комары массово выплодились. В этом году все будет плавнее, - объяснил специалист в интервью РИА Новости.

Вадим Марьинский отметил, что дальнейшее развитие ситуации в течение лета будет зависеть от погоды: если лето в 2021 году будет теплым и дождливым, то комаров будет много.

Больше всего надоедливых насекомых появляется рядом с водоемами, особенно неглубокими. Бороться с комарами, по словам биолога, весьма не просто, поэтому самым надежным средством остаются сетки на окна. Отправляясь на природу лучше всего использовать репелленты, заключил эксперт.

Ранее сайт kp.ru писал, что биолог Вадим Марьинский объяснил, от чего зависит привлекательность людей для комаров. Специалист опроверг расхожее мнение о том, что комары летят на определенную группу крови.