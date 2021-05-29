Ростуризм предложил создать международные стандарты для туризма в Арктике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ростуризм предлагает разработать международные стандарты в сфере туризма для Арктики. Россия могла бы стать первой в мире страной, которая создаст подобные стандарты, сообщила в субботу, 29 мая, временно исполняющая обязанности главы управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Татьяна Меньшикова.

- В настоящее время в Арктической зоне нет международных стандартов и системы стандартной классификации туризма. Есть возможность, чтобы наше государство выступило с данной инициативой, чтобы Россия впервые разработала и утвердила стандарты для арктического туризма, - сказал она в ходе расширенного совещания по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических российских регионах.

Сообщается, что накануне Ростуризм создал новые национальные стандарты для туризма в Арктической зоне, направленные на устойчивое развитие Севера.

Напомним, что Россия является председателем Арктического совета - ведущей межправительственной организации в области сотрудничества в данном регионе. В состав совета также входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Соединенные Штаты.