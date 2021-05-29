Песков объяснил фразу Путина «всплеск эмоций» об инциденте с самолетом Ryanair в Минске. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина об инциденте с самолетом компании Ryanair, который совершил экстренную посадку в белорусской столице.

Накануне глава государства в первый раз прокомментировал данную тему во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Во время переговоров российский лидер назвал «всплеском эмоций» и «очередным витком» ситуацию с посадкой воздушного судна в Минске.

- Имелась в виду, скорее, чрезвычайно эмоциональная, а не рациональная реакция многих государств на это событие, - объяснил Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как писал сайт Kp.ru, российский президент также вспомнил инцидент 2013 года: тогда самолет с президентом Боливии Эво Моралесом на борту приземлился в Вене после того, как несколько европейских стран отказали в доступе в своё воздушное пространство. Владимир Путин заметил, что тогда никакой международной реакции не последовало.

Напомним, что Александр Лукашенко привез президенту России пакет документов о происходящем в республике в связи с посадкой лайнера Ryanair.