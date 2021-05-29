Пашинян назвал Россию главным партнером Армении по вопросам безопасности

Пашинян: Армения готова отвести войска от границы и ждёт взаимности от Азербайджана Фото: REUTERS

План Минской группы ОБСЕ по деэскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном приемлем для армянской стороны. Ереван готов отвести войска и ждет таких же шагов от Баку. Об этом в субботу, 29 мая, заявил исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян.

- Минская группа предложила сторонам отвести войска от границы и начать процесс ее демаркации и делимитации. Мы готовы к этому в любой момент и ждем аналогичных шагов от властей Азербайджана, - отметил он на встрече с активистами партии «Гражданский договор».

Никол Пашинян заявил также, что Россия является главным партнером Армении по вопросам безопасности, а ОДКБ – основной системой безопасности для республики.

По словам политика, власти Армении выступают за размещение российских пограничников и наблюдателей ОБСЕ на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области.

Как сообщал сайт kp.ru, глава Минобороны России Сергей Шойгу в минувшую пятницу на встрече с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном сообщил, что российская и армянская стороны успешно реализуют договор о создании Объединенной группировки войск.