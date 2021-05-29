Прокурор запросил пять лет колонии для уроженца Чечни за драку с силовиками в Москве

Прокурор запросил пять лет колонии для чеченца за драку с силовиками в Москве Фото: REUTERS

Прокурор запросил пять лет колонии для уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, который устроил драку с силовиками из Росгвардии на незаконной акции в Москве 23 января. Об этом в субботу, 29 мая, сообщил изданию «Интерфакс» источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.

- Гособвинение просит наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии для Саида-Мухаммада Джумаева, - говорится в материале издания.

Отмечается, что Тверской суд в российской столице огласит приговор обвиняемому в понедельник, 31 мая, в 9:00 по столичному времени. Официальной информации по этому поводу пока что нет.

Напомним, уроженцу Чечни за драку с сотрудниками правоохранительных органов в Москве на несанкционированной акции предъявили обвинение по статье 318 Уголовного кодекса о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Свою вину Джумаев уже признал.