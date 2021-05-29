Путин и Лукашенко продолжат общение в неформальной обстановке. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ближайшее время продолжат общение в неформальной обстановке. Об этом в субботу, 29 мая, сообщает белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

- Лукашенко и Путин в ближайшее время продолжат общение. Сегодня в неформальной обстановке. «Рабочее купание» - термин от наших российских коллег, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, 28 мая в Сочи прошли переговоры между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которые длились более пяти часов. Рекорд по продолжительности переговоров побит не был: в феврале главы двух стан общались целых шесть с половиной часов подряд.

Российский и белорусский лидеры обсудили экономические вопросы, развитие двусторонних связей между странами и затронули инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в столице Белоруссии.