Ксения Шойгу объявила о своей помолвке: «Я теперь невеста!»

Ксения Шойгу выходит замуж
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Дочь главы министерства обороны России Сергея Шойгу, президент российской Федерации триатлона и организатор «Гонки героев» Ксения Шойгу объявила о своей помолвке. Радостной новостью она поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram в субботу, 29 мая.
- Я теперь невеста! Очень люблю тебя! Спасибо за все и за это утро!, - написала Ксения Шойгу, приложив свою фотографию с обручальным кольцом на пальце.
Имя счастливого избранника дочь министра обороны страны не назвала. В комментариях подписчики желают счастья Ксении и ее будущему супругу.
Дочь министра обороны объявила о помолвке. Фото: Instagram Ксении Шойгу @ksenia_shoigu
В минувшем году 30-летняя Ксения Шойгу была избрана новым президентом Федерации триатлона России. Она также является главой «Лиги героев» - организации, которая занимается подготовкой массовых спортивных мероприятий, в том числе таких проектов, как «Забег.РФ», «Гонка героев» и «Арена героев».