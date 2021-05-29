Forbes: авиакомпании России совершили несколько рейсов в обход Белоруссии Фото: REUTERS

Российские авиакомпании в минувший четверг совершили несколько рейсов в обход Белоруссии. Об этом в субботу, 29 мая, сообщает издание Forbes, ссылаясь на информацию своего источника в одном из профильных ведомств.

Он подчеркнул, что точные причины изменения маршрутов рейсов в настоящее время сказать невозможно.

- 27 мая было совершено примерно десять рейсов в обход Белоруссии. Однако точно сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины, - сообщил источник издания, не уточнив названия авиакомпаний и направления их полетов.

Сообщается, что российские компании заранее запросили у авиационных властей возможность облететь Белоруссию. Это информацию подтвердил источник журнала в одной из крупнейших авиакомпаний. Официальных комментариев от Росавиации и крупнейших авиаперевозчиков России по этому поводу пока нет.

Напомним, на прошлой неделе самолет компании Ryanair экстренно сел в аэропорту в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Правоохранители в Белоруссии задержали летевшего на борту Романа Протасевича, основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta.

После этого лидеры Евросоюза запретили полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве и посоветовали авиакомпаниям ЕС избегать полетов над Белоруссией.