Минцифры сообщило о начале безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило о старте безвизового въезда для иностранцев в Россию по паспорту болельщика, так называемого Fan ID. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточняется, въезжать по этому паспорту можно с субботы, 29 мая, и до 2 июля, то есть дня проведения последнего матча чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

«Порядок въезда действует с 00:00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча в 23:59 2 июля 2021 года», - говорится в заявлении Минцифры.

В министерстве сообщают, что паспорта болельщика, которые получены для посещения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017, не дают права прохода на матчи Евро-2020.

Напомним, чемпионат Европы по футболу состоится в период с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдет семь игр. 12 июня в северной столице сыграют Бельгия - Россия, позже Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня). Кроме того, матч четвертьфинала состоится 2 июля.