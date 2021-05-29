Совфед рассмотрит вопрос об отставке Михаила Меня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации может в скором времени рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате верхней палаты парламента, во вторник, 1 июня, вопрос об отставке аудитора Счетной палаты будет рассмотрен на профильном комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. После чего на пленарном заседании, которое состоится 2 июня, данный вопрос рассмотрит Совет Федерации.

При этом председатель профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов не стал комментировать данный вопрос. «Я не могу комментировать этот вопрос до момента получения документов», - приводит издание слова сенатора.

Решение об отставке Меня оформляется постановлением палаты Федерального собрания, которая назначала его, по представлению российского президента. Аудитор Счетной палаты досрочно освобождается от должности при совершении злоупотреблений по службе, нарушении законодательства, признании его недееспособным, а также личном заявлении об отставке и в связи с утратой доверия.

Напомним, Меня обвиняли по делу о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. В этом регионе аудитор был губернатором с 2005 по 2013 годы. Сообщалось, что Следственный комитет уже получил доказательства причастности политика к данному преступления. Однако Тверской суд Москвы прекратил данное уголовное дело в связи с истечением срока давности.