Биолог Анча Баранова рассказала, как пандемия коронавируса помогла развитию науки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавирусной инфекции дала большой толчок в развитии науки, встряхнув всю экосистему. Такое мнение в эфире программы «Нефантастика» на Радио «Комсомольского правда» высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Первым делом специалист отметила «общественный дискурс» по поводу того, что же у нас все-таки в биологии происходит. «У нас внезапно народ начал интересоваться биологией, химией, биохимией и все это, конечно, входит в область биоэкономики. И это прекрасно, это один из хороших исходов пандемии», - заявила она.

Биолог также предложила обсудить то, что происходит в Америке и вообще во всем мире по поводу биоэкономики. «Предлагаю дать как бы какое-то определение биоэкономике и исторически на нее посмотреть, потому что мы в принципе этим словом начали пользоваться недавно. Но понятие такое у нас было уже очень давно», - сказала эксперт.

Баранова заявила, что о биотехнологиях говорили в течение длительного времени, однако она предложила обратить внимание на экономическое простроенные экосистемы, в которую входят все социальные взаимодействия «и обязательно входит вот этот самый общественный дискурс», чтобы люди понимали, как они вообще взаимодействуют, а также в каком обществе они живут, и «как биология составляет основу вот этого общества».

«Поэтому очень правильная как бы постановка вопроса, что мы биотехнологиям перешли к понятию биоэкономики. Но вернувшись в прошлое, хочу сказать, что вообще все это началось достаточно давно и вовсе не с открытием ДНК. Вот вы так от пандемии начали отсчитывать, а очень многие отсчитают от открытия ДНК, от свойств ДНК», - добавила биолог.