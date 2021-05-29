Путин и Лукашенко продолжают общение в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАСС

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжают общение в Сочи, куда глава Белоруссии прибыл днем ранее, 28 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня общение двух президентов продолжается», - заявил представитель Кремля в субботу, 29 мая.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 мая, в Сочи прошли переговоры между российским и белорусским лидерами, которые длились более пяти часов, однако рекорд по продолжительности переговоров побит не был. В феврале главы двух стран общались целых шесть с половиной часов.

Как писал сайт kp.ru, президенты Белоруссии и России обсудили экономические вопросы, развитие двусторонних связей между странами и затронули инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в столице Белоруссии.