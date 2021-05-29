Биолог Анча Баранова предупредила, к чему приведёт вымирание пчёл на планете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эфире программы «Нефантастика» на Радио «Комсомольского правда» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала серьезной проблемой вымирание пчел и шмелей, которое сегодня происходит по всему миру. Эксперт отметила, что это очень скоро начнет влиять на доступность пищевых ресурсов для человечества, поскольку без пчел нет опыления и «далее, соответственно, мы имеем потери в сельскохозяйственных культурах».

Однако, биолог рассказала, что биотехнологии и биоэкономика выходят на первое место, поскольку, как оказалось они могут делать пчел и шмелей в «больших количествах, промышленных», при этом эти насекомые размножаются только промышленным способом.

«На специальном таком биологическом заводе, где промышленным способом пчелы и шмели, причем, не просто дикие, а специально модифицированны, размножаются … в задачи ставилось так, чтобы пока на данном этапе технологии была безопасность - то есть, эти пчелы и шмели не будут размножаться, ну, потому что все-таки мы вносим какие-то виды, возможно, которые будут из-за того», - рассказала она.

По ее словам, если эти модифицированные пчелы начнут размножаться, то могут подавлять какие-то местные виды, которые пока еще остались. «То есть, модификация там, без сомнения, есть, но не такая, чтобы они вас не кусали … они немножко более упрощенные, как вид, да, то есть, они не могут размножаться», - добавила специалист.