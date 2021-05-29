Телеведущий Баженов: реклама скидок на пиццу может оказаться мошеннической приманкой

Координатор экологической площадки "Молодежки ОНФ", телеведущий Тимофей Баженов. Артем Геодакян/ТАСС

Лидер общественного движения Тимофей Баженов рассказал, что в мае число фейковых сайтов популярных закусочных увеличилось в четыре раза по сравнению с апрелем.

«В этом месяце выявлено двадцать мошеннических веб-страниц, которые прикрывались названиями популярных брендов производителей пиццы. Подложные интернет- ресурсы выглядят максимально идентично подлинным сайтам пиццерий. Вместо пиццы можно остаться без денег», – предостерёг Тимофей Баженов.

Также тележурналист пояснил, что объявления злоумышленников, замаскированные под рекламу брендов, и могут занимать верхние позиции выдачи поисковых систем, за счёт контекстной рекламы.

Если пользователь перейдет по мошеннической рекламной ссылке и внесёт данные банковской карты, то может лишиться денег, которые размещены на счету.

«Есть несколько классических приёмов защиты против кибермошенников. Заведите правило забивать адреса нужных сайтов вручную или пользоваться закладками в браузере. Внимание требуется к ссылкам, которые приходят в письмах по электронной почте. А главное – никому нельзя передавать пароли, в том числе сообщать коды для интернет-банкинга из смс-сообщений», – рассказал Тимофей Баженов.

Он добавил, что требуется проверять URL-адрес, по которому предлагается перейти в рекламе, нет ли там даже незначительных ошибок в написании. Тимофей Баженов рекомендует использовать только безопасные https-соединения. Отсутствие одной буквы “s” в адресе сайта обязано насторожить.

С осторожностью следует относиться к письмам с вложениями, если даже такие послания поступили со знакомого электронного адреса. Это не дает гарантии безопасности, ведь почту отправителя могли взломать преступники.