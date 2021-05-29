Россия выигрывает 1:0 у Швейцарии после двух периодов на ЧМ-2021 по хоккею

Российская команда бьется неплохо против Швейцарии. Фото: REUTERS

Завершился второй период матча чемпионата мира по хоккею 2021, в котором Россия играет против Швейцарии. Наша команда смогла наконец-то распечатать ворота соперников. И первая шайба залетела после того, как впервые в матче у Швейцарии удалили хоккеиста на пару минут.

На 35-й минуте поединка форвард сборной России Антон Бурдасов открыл счет в матче, забросив свою четвертую шайбу на чемпионате мира. Так счет стал 1:0 в пользу российской команды.

В поединке наступил перерыв длинной в 15 минут, после чего встреча будет возобновлена.

- Хорошо, что забили гол, швейцарцы очень агрессивная команда. Будем действовать также и дальше. Главное - правильно играть и выполнять тренерскую установку. В принципе, Швейцария очень хорошая команда. Встретились две равные команды, - сказал наш защитник Рушан Рафиков.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча ЧМ-2021 по хоккею Швейцария - Россия.