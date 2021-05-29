Эксперт рассказал, как закрытие неба Украины скажется на рейсах из Минска Фото: Иван ВИСЛОВ

В туристической отрасли нет никакой паузы после закрытия неба Украины для белорусских самолетов, а также решений некоторых авиакомпаний не использовать воздушное пространство республики. Такое мнение высказал член президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации Александр Мкртчан в эфире Радио «Комсомольского правда».

«Нет никакой паузы, уже полетели первые самолеты в обход Украины. Потому что спрос гигантский. Это же Россия не летает в Турцию, в Белоруссию летает очень хорошо и открою вам маленький секрет … очень много россиян сейчас летает через Минск в ту же Анталию, Стамбул», - пояснил он.

Однако Мкртчан отметил, что сейчас это выйдет намного дороже, поскольку теперь самолеты, если ранее самый короткий путь из Минска в Стамбул был два часа, то теперь он займет уже примерно 3.20 часов, поскольку придется лететь через Брянск, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону.

«Ну, и билеты будут дороже - то есть, с каждого пассажира можно смело набрасывать 20-30 евро. Это только в одну сторону. А так люди летают туда и обратно, то умножайте это на два», - сообщил специалист.

По словам эксперта, около 70 процентов пассажиров в самолет, направляющийся из Минска в Тбилиси, были россияне, в Анталию - 70-80 процентов россиян.