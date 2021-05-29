Ученые в Британии заявили о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть «доказательства» искусственного происхождения коронавирусной инфекции.

Как передает Daily Mail, в исследовании говорится, что китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в лаборатории Уханя, после чего попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.

Ученые, проанализировав эксперименты, которые проводились специалистами в Ухане между 2002 и 2019 годами, пришли к выводу, что китайские эксперты, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.

По словам Далглиша и Соренсена, уханьские ученые пытались сделать вирус природного происхождения более заразным для того, чтобы он быстро размножался в клетках человека, что было необходимо для изучения потенциального воздействия коронавируса на людей. Британский профессор и норвежский вирусолог полагают, что китайские специалисты взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип», превратив вирус в заразный и смертоносный SARS-Cov-2.

Норвежский вирусолог указывает на ряд из четырех аминокислот в коронавирусе, и заявляет, что все аминокислоты имеют положительный заряд, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток.

«Как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд - это крайне маловероятное явление», - отметил он.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения новой коронавирусной инфекции. В докладе лабораторное происхождение вируса назвали «крайне маловероятной». ВОЗ также заявила, что инфекция, вероятнее всего, передалась человеку от летучих мышей через другое животное.