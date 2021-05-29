Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: REUTERS

В субботу, 29 мая, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжают общение в Сочи, куда глава Белоруссии прибыл днем ранее, 28 мая. В сети появилось фото неформального общения двух лидеров.

Опубликовано фото с неформальной встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Фото: Телеграм-канал Пул Первого

Напомним, в пятницу, 28 мая, в Сочи состоялись переговоры между Путиным и Лукашенко. Президенты общались более пяти часов, однако рекорд по продолжительности переговоров двух лидеров побит не был. В феврале главы двух государств общались целых шесть с половиной часов.

Как писал сайт kp.ru, российский и белорусский лидер обсудили экономические вопросы, развитие двусторонних связей между странами, а также затронули инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. В субботу, 29 мая, их общение продолжилось в неформальной обстановке.