МИД: россиянам не придется возвращаться из других стран для оформления загранпаспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел РФ опровергло сообщения о том, что с новым регламентом по выдаче загранпаспортов россиянам, проживающим за границей, придется возвращаться в Россию для оформления этого документа.

Как уточнила представитель МИД РФ Мария Захарова, загранпаспорт за рубежом оформляют консульские учреждения и дипломатические представительства. По ее словам, эта процедура не меняется, а появившиеся сообщения об изменении правил «вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по оформлению заграничных паспортов».

«Данный документ позволяет гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России», - говорится в заявлении, опубликованном на на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что при при наличии действительного загранпаспорта не потребуется предварительного оформления внутреннего паспорта.

Как писал сайт kp.ru, с воскресенья, 30 мая, в России изменятся правила выдачи загранпаспортов. При этом сроки выдачи загранпаспортов не изменились. Получить документ смогут граждане России, проживающие на территории страны или за ее пределами.