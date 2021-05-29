Бывшая девушка Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании

Мэрилин Мэнсон Фото: EAST NEWS

Бывшая девушка рок-музыканта Брайана Хью Уорнеру, известного под псевдонимом Мэрилин Мэнсон, подала на музыканта в суд, обвинив его в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Как передает американский журнал People, женщина, имя которой не разглашается, утверждает, что в 2011 году состояла в отношениях с певцом. По ее словам, в какой-то момент Мэнсон стал прибегать к насилию, и когда она пришла к нему домой, он ее изнасиловал, а также якобы угрожал убить, заявляя, что это сошло бы ему с рук.

Женщина отмечает, что артист показывал ей видеозапись, на которой был запечатлен он сам и неизвестная девушка, привязанная к стулу. На записи музыкант якобы угрожал девушке огнестрельным оружием и подвергал ее унижениям. Она заявила, что опасается за свою жизнь после просмотренной записи.

Истица добивается от Мэнсона выплаты компенсации.

Издание приводит комментарий источника, близкого к Мэнсону, по словам которого, указанная видеозапись являлась игровым короткометражным фильмом, который никогда не показывали публично.

Напомним, несколько дней назад полиция американского города Гилфорд штата Нью-Гемпшир получила ордер на арест Мэнсона, которого обвиняют в нападении на видеооператора во время своего концерта в августе 2019 года. Музыканту грозит тюремный срок до одного года и максимальный штраф в 2 тысячи долларов.