Турнирная таблица группы А ЧМ по хоккею: Россия лидирует в после победы над Швейцарией

Россия победила Швейцарию 4:1. Фото: REUTERS

На чемпионате мира по хоккею 2021 в Риге в субботу, 29 мая, прошли матчи группы А. В главном для нас команда России победила Швейцарию со счетом 4:1. И благодаря этому вышла на чистое первое место.

Команда Чехии добилась успеха в битве со сборной Великобритании, разгромив соперников со счетом 6:1. Программа матчей на 29 мая в группе А чемпионата мира будет завершена в вечерней сессии матчем Словакия - Дания. И потом останется только один поединок - вечером в 20:15 мск будет сыграна встреча Германия - Финляндия в группе В.

После пяти игр Россия - лидер группы с 12 баллами. Швейцария набрала 9 очков после 5 игр, у Словаки - 9 баллов и 4 матча. При этом, все сложно для Швеции - у них 6 место при 6 очках. Чехия набрала 8 баллов после 5 игр. Дания - пятая при 8 баллах. Беларусь и Великобритания - в конце списка группы. У белорусов последняя позиция при 4 баллах, а у британцев - 7 строчка за счет победы в личной встрече.

Россия, напомним, свою следующую игру проведет в вечерней сессии 31 мая. В понедельник в 20:15 мск у нас - игра против Швеции.