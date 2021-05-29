Посол Украины в ФРГ потребовал от России репараций Фото: REUTERS

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что для нормализации отношений между Киевом и Москвой, российская сторона должна выплатить Украине репарации.

«Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым … После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», - заявил украинский дипломат в интервью Berliner Zeitung.

Как считает украинский посол, Москва также должна «принести извинения» Киеву. По его мнению, именно это станет отправной точкой на пути к «примирению» государств.

Это не первый раз, когда украинская сторона заявляет о необохдимости выплаты Россией репараций. Напомним, ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Москва должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление Донбасса для «обеспечения связи с теми гражданами, которые верят в успех Украины».

Комментируя требование о выплате Украине «репарации» на восстановление Донбасса, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил вспомнить, кто начал эту войну, а также отметил, что Москва не является участником этого «внутриукраинского конфликта» и подчеркнул, что в настоящее время Россия «делает всё возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы».