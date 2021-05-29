Cамолет Москва-Симферополь проверяют из-за заявления об угрозе взрыва Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет рейса Москва – Симферополь, вылетающий из московского аэропорта Шереметьево, проверяют после сообщения об угрозе взрыва.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, поступило анонимное сообщение. «Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Симферополь, вылетающего из Шереметьево», - сказал собеседник агентства.

Напомним, волна «минирований» продолжается в России с конца ноября 2019 года. Неизвестные преступники отправляют электронные письма с угрозами взрыва зданий судов, торговых центров, станций метро, школ, детских садов, а также аэропортов и самолётов во всех регионах страны.

Как писал сайт kp.ru, 15 мая в Москве началась проверка всех железнодорожных вокзалов и автостанций из-за сообщения об их минировании.