Генсек ООН призвал Путина и Байдена к диалогу о процессе разоружения

Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил надежду, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе встречи в Женеве в июне обсудят процесс разоружения и вопрос контроля над вооружениями, в том числе через новое соглашение, которое придет на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

«Генеральный секретарь приветствует извещение о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве … и надеется, что они вступят в конструктивный диалог о том, как оживить разоружение и контроль над вооружениями», - сообщили в офисе генсекретаря.

Напомним, встреча президентов России и США должна состоятся в Женеве 16 июня. Ранее российский лидер отметил, что Швейцария может стать подходящим местом из-за своей нейтральной позиции к ситуации дипломатических взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. Главы двух стран собираются обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков ранее призвал не ожидать слишком много от предстоящего саммита.