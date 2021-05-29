Кремль: до конца июня Белоруссия получит второй транш в $500 млн из кредита РФ на $1,5 млрд

до конца июня Белоруссия получит второй транш в $500 млн из кредита РФ на $1,5 млрд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй транш кредита от Москвы, в размере 500 миллионов долларов из общей суммы в 1,5 млрд долларов, Минск получит в ближайшее время, до конца июня. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что никаких препятствий нет и все детали согласованы.

«Это второй транш, он был анонсирован, и это стало известно еще до всех историй с самолетом», - отметил представитель Кремля в субботу, 29 мая.

Напомним, о том, что Москва предоставит Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, президент России Владимир Путин сообщил в ходе встречи в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в сентябре прошлого года.

Днем ранее, в пятницу, 29 мая, российский и белорусский лидеры также провели переговоры, в ходе которых обсудили экономические вопросы.