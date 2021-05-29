Анатолий Вассерман примет участие в выборах в Госдуму

Анатолий Вассерман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман вступил в партию «Справедливая Россия - За правду» и намерен участвовать в предстоящих этой осенью выборах в Госдуму. Об этом сообщили в партийной пресс-службе.

«Вассерман официально вступил уже в партию и стал ее членом. Однако партийный билет он пока не получил, его вручат в ближайшее время на одном из мероприятий», - приводит РИА Новости заявление в партийной пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, Вассерман собирается участвовать в выборах в Государственную думу, однако официально кандидаты будут утверждены на съезде партии 26 июня.

Напомним, накануне стало известно, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская снимает свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Она пояснила, что отказалась от участия в выборах в Госдуму из-за новой работы, намекнув, что вскоре наденет китель, но не уточнила какой.