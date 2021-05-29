Генерал СБУ раскритиковал Зеленского за решение по Белоруссии

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк связал распоряжение украинского президента Владимира Зеленского о приостановке авиасообщения с Белоруссией с обидой на белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко … Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах», - заявил в эфире телеканала «НАШ».

Как считает генерал СБУ, такое решение было «непродуманным» и «эмоциональным», хотя украинские власти не имеют права на подобные слабости. Вовк отметил, что Украина стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать воздушное пространство Белоруссии, после чего закрыла свою территорию для пролета белорусских самолетов, после чего и вовсе прекратив авиасообщение. По его словам, прежде надо было взглянуть на реакцию Европы и Международной организации гражданской авиации ICAO.

«Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, - только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование», - отмтеил генерал.

Вовк заявил, что если Украина намерена строить цивилизованное, правовое государство, то ей необходимо дождаться конца следствия.

Напомним, с полуночи среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. С субботы, 29 мая, незалежная закрывает свое воздушное пространство для зарегистрированных в Белоруссии самолетов.