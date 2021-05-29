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Политика29 мая 2021 21:45

Испытания противоракет SM-6 системы Aegis в США закончились неудачей

В Пентагоне начали проверку для установления причины возможных проблем
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Испытания противоракет SM-6 системы Aegis в США закончились неудачей

Испытания противоракет SM-6 системы Aegis в США закончились неудачей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские противоракеты SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis не смогли поразить цель во время проведенных накануне испытаний. Об этом говорится на сайте противоракетного агентства Министерства обороны Соединенных Штатов.

Как уточняется, в субботу, 29 мая, противоракетного агентства совместно с Военно-морскими силами (ВМС) США провело летные тесты комплексов Aegis, которые были созданные «для обнаружения, отслеживания, поражения и перехвата баллистических ракет средней дальности залпом из двух Standard Missile-6 Dual II».

Чтобы продемонстрировать работу системы противоракетной обороны Aegis, военные произвели два ракетных залпа «стандартным» вооружением, однако цель не удалось перехватить. В Пентагоне начали проверку для установления причины проблем, «которые могли помешать успешному перехвату».

Армия и безопасность