Испытания противоракет SM-6 системы Aegis в США закончились неудачей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские противоракеты SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis не смогли поразить цель во время проведенных накануне испытаний. Об этом говорится на сайте противоракетного агентства Министерства обороны Соединенных Штатов.

Как уточняется, в субботу, 29 мая, противоракетного агентства совместно с Военно-морскими силами (ВМС) США провело летные тесты комплексов Aegis, которые были созданные «для обнаружения, отслеживания, поражения и перехвата баллистических ракет средней дальности залпом из двух Standard Missile-6 Dual II».

Чтобы продемонстрировать работу системы противоракетной обороны Aegis, военные произвели два ракетных залпа «стандартным» вооружением, однако цель не удалось перехватить. В Пентагоне начали проверку для установления причины проблем, «которые могли помешать успешному перехвату».