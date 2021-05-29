Начало строительства канала "Стамбул" в обход Босфора запланировано на конец июня

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Церемония начала строительства канала «Стамбул», который пойдет в обход проливу Босфор, запланирована на конец июня текущего года. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала "Стамбул". Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», - отметил турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что реализация проекта канала «Стамбул» повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса, добавив, что над новым каналом можно будет увидеть шесть мостов, а «на обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула».

Турция планирует построить новый канал, проходящий параллельно проливу Босфор и соединяющий Мраморное и Черное моря. Впервые о таком проекте Эрдоган заявил в 2011 году. В случае реализации проекта строительство новой морской артерии в обход Босфора станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции, позволив уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.

Напомним, днем ранее, 28 мая, на Босфоре на танкере RAVA с грузом нефти поломалось рулевое управление, в результате чего 249-метровое судно начало дрейфовать к берегу. Танкер удалось остановить в 300 метров от берега прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны, но для безопасности экипажей администрация пролива на некоторое время была вынуждена приостановить движение судов.