Генпрокуратура РФ получит почти 3,2 млрд рублей на улучшение соцобеспечения сотрудников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратуре России выделят почти 3,2 миллиарда рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников. Соответствующие распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, в распоряжении сказано о выделении Генеральной прокуратуре России в текущем году из резервного фонда российского правительства бюджетные ассигнования в объеме 3 185 091,8 тысяч рублей «в целях совершенствования контрольно-надзорной функции и обеспечения бесперебойной деятельности органов прокуратуры РФ, имея в виду повышение уровня социального обеспечения прокурорских работников».

В частности, более 2,1 миллиарда рублей направят на разовую стимулирующую выплату сотрудникам ведомства, 638 миллионов рублей будут выплачены на служебное жилье для работников и еще 393 миллиона рублей пойдут на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры.