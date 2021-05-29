Вильфанд сообщил, что дожди в Москве прекратятся к 1 июня 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди в Москве полностью прекратятся только ко вторнику, 1 июня. Такой прогноз погоды дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что заметные осадки утихнут уже во второй половине дня воскресенья, 30 мая.

Как пояснил специалист, во второй половине дна воскресенья начнет расти давление, что приведет «к тому, что существенных осадков ожидать не приходится». «В понедельник еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, первого числа, уже без осадков», - приводит ТАСС слова эксперта.

Вильфанд предупредил, что москвичей ждет «холодное прощание весны». По его словам, ближайшие два дня стоит ожидать температуру на 3-4 градуса ниже нормы. «Нынешняя весна холодно прощается с москвичами», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, по прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, в регионе ожидаются дожди, температура воздуха может опуститься до 16 градусов, что на 4 градуса ниже климатической нормы. Однако специалисты пообещали возвращение теплой погоды к 1 июня.