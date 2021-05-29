Борис Джонсон тайно женился на своей невесте Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел тайную церемонию бракосочетания со своей возлюбленной Кэрри Саймондс.

Об этом сообщают британские таблоиды. Как передает газета Sun, церемония состоялась в Вестминстерском соборе, на ней присутствовали всего 30 гостей, в том числе сын главы британского правительства и Саймондс Уилфред. Жених и невеста прошли по проходу под классическую музыку. По данным очевидцев, собор был закрыт на время церемонии, которая продолжалась 1,5 часа.

«Он был чрезвычайно счастлив, как вы можете себе представить, он выглядел очень хорошо и был в очень нарядном костюме. Она шла по проходу, и он не сводил с нее глаз … Они выглядели безумно влюбленными», - приводит издание слова одного из сотрудников собора.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства и Саймондс признались, что обручились и ждут ребенка. Первенец пары должен появиться на свет в начале лета. При этом сообщалось, что свадьба запланирована на июль 2022 года.

Этот брак станет для главы британского правительства уже третьим, до этого он был женат на Аллегре Мостин-Оуэн и Марине Уилер. Точное количество своих детей Джонсон скрывает.