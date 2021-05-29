В Ливии во время военного парада разбился истребитель Ливийской национальной армии

В Ливии во время военного парада разбился истребитель национальной армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 29 мая, на востоке Ливии во время военного парада разбился истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА).

Как передает ТАСС со ссылкой источник в Военных силах под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, инцидент произошел на базе Бенина в Бенгази. Военный парад был организован по случаю седьмой годовщины начала операции «Достоинство», которую армия Хафтара вела для ликвидации террористических группировок.

По первоначальным оценкам, в результате крушения, которое произошло из-за технической неисправности, погиб пилот - бригадный генерал Джамаль бен Амер, «Ценой своей жизни он спас участвовавших в параде солдат от катастрофы, которая могла произойти, если бы летчик не увел самолет в сторону», - заявил собеседник агентства.

Как отметил источник, для выяснения причин аварии будет проведено тщательное расследование.

Не стали уточнять модель истребителя. По данным ливийским СМИ, упал МиГ-21.