Нападающий Сергей Толчинский назван лучшим игроком сборной России в матче со Швейцарией на ЧМ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятом матче Чемпионата мира по хоккею, который проходит проходящем в Риге (Латвия), команда сборной России одержала победу над спортсменами Швейцарии. Встреча состоялась на стадионе "Олимпийский спортивный центр" и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1 по периодам) в пользу подопечных Валерия Брагина.

От российском команды лучшим игроком признан нападающий Сергей Толчинский. В матче он с британцами форвард впервые забросил на взрослых чемпионатах мира. Также известно, что по результатам игры лучшим игроком сборной Швейцарии стал хоккеист Филипп Курашёв.

Ранее сайт kp.ru писал, что на ЧМ-2021 по хоккею в первый период матча Швейцария - Россия команда Валерия Брагина не смогла поразить ворота соперников, но и не пропустила в свои. Стартовая 20-минутка завершилась вничью 0:0.

Во втором периоде россияне на 35-й минуте забросили первую шайбу ворота соперника, сделав счет 1:0 в свою пользу. Затем российские спортсмены укатали хоккеистов Швейцарии и завершили матч со счетом 4:1. Таким образом сборная России вышла в лидеры группы на ЧМ.