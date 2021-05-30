В Индонезии сотни людей эвакуировали с полыхающего парома Фото: REUTERS

У берегов Индонезии 29 мая произошел пожар на пароме. В момент ЧП на борту находились почти 200 человек.

Как сообщает агентство Синьхуа, среди пассажиров судна россиян, по данным посольства РФ, не было.

- Все пассажиры были спасены и доставлены на ближайший остров, - приводит агентство слова главы отдела по ЧС управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Ахмад Сангаджи.

Также известно, что из-за паники на пароме многие граждане прыгали за борт, погружаясь в воду, чтобы спастись от огня. Уже из воды их доставали спасатели и транспортировали на сушу.