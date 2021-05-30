В Совфеде предложили выплачивать неполным семьям половину от прожиточного минимума в качестве пособия Фото: Артем КИЛЬКИН

В России представители Совета Федерации выступили с предложением выплачивать неполным семьям пособие в размере 50% от суммы прожиточного минимума.

Также в Государственной думе РФ призвали Минтруд и Минфин ввести специальное льготное начисление земельного налога для семей, которые усыновили или взявших под опеку ребенка.

- В комитете Совфеда прозвучало предложение о выплате из будущего алиментного фонда, из которого также можно было бы выплачивать половину регионального прожиточного минимума, - завила "Известиям" председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Отмечается, что пока озвученная инициатива только обсуждается, поскольку еще не определен источник финансирования этой выплаты.