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Общество30 мая 2021 1:08

В Совфеде предложили выплачивать неполным семьям половину от прожиточного минимума в качестве пособия

В России рассматривают важные меры госпомощи
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Совфеде предложили выплачивать неполным семьям половину от прожиточного минимума в качестве пособия

В Совфеде предложили выплачивать неполным семьям половину от прожиточного минимума в качестве пособия

Фото: Артем КИЛЬКИН

В России представители Совета Федерации выступили с предложением выплачивать неполным семьям пособие в размере 50% от суммы прожиточного минимума.

Также в Государственной думе РФ призвали Минтруд и Минфин ввести специальное льготное начисление земельного налога для семей, которые усыновили или взявших под опеку ребенка.

- В комитете Совфеда прозвучало предложение о выплате из будущего алиментного фонда, из которого также можно было бы выплачивать половину регионального прожиточного минимума, - завила "Известиям" председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Отмечается, что пока озвученная инициатива только обсуждается, поскольку еще не определен источник финансирования этой выплаты.