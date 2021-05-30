КС рассмотрит законность штрафа для россиянина в 31 миллион рублей за банковский перевод

Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 миллион рублей гражданина Николая Кузнецова за валютный перевод.

Там намерены проверить законность того штрафа, который был назначен мужчине из-за санкций США.

- Жалоба гражданина Н.В. Кузнецова на нарушение его конституционных прав. <…> принята к рассмотрению, - сказано в тексте документа, который приводит ТАСС.

В жалобе говорится, что еще в 2014 году Кузнецов решил совершить перевод со своего вклада почти 616 тысяч долларов из Транскапиталбанка на счет своего отца в Мособлбанк. Однако деньги родственнику так и не поступили. Мужчина начал разбираться в причинах и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, в результате чего его деньги оказались заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, поскольку Мособлбанк оказался под американскими санкциям.

Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя вернуть деньги, но по решению Мосгорсуда санкции оказались "обстоятельствами непреодолимой силы", в результате чего банк был освобожден от ответственности.

После Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США с просьбами вернуть его деньги. Спустя пару лет банк все же согласился перевести средства на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.

Однако в 2017 году налоговая служба России завела административное дело на Кузнецова за совершение незаконных валютных операций. В ведомстве сочли, что гражданин в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги. В связи с этим россиянину назначили наказание в виде штрафа в размере 31 миллиона рублей.

Отмечается, что обращением в КС мужчина требует признать противоречащими конституции страны ряд статей КоАП, а также ч. 2 ст. 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".