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В мире30 мая 2021 3:00

Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" состыковался с модулем орбитальной станции

На его борту находятся грузы, необходимые экипажу из трех человек для нахождения на строящейся станции на протяжении трех месяцев
Источник:kp.ru
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Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" совершил стыковку с базовым модулем орбитальной станции.

Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовиком состоялся в 20:55 по местному времени (15:55 по мск 29 мая) с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.

Отмечается, что борту космического аппарата находятся грузы, которые необходимы экипажу из трех человек для пребывания на строящейся станции на протяжении трех месяцев.