Эрдоган объявил, что строительство канала "Стамбул" в обход пролива Босфор начнется в июне 2021 года Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор. Церемония с закладкой первого камня запланирована на конец июня 2021 года.

- Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала "Стамбул. Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас, - заявил турецкий лидер во время выступления выступая в Стамбуле, которое транслировалось на его странице в Твиттере.