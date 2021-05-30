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В мире30 мая 2021 4:29

Сенатор Пушков раскрыл главную опасность США

Он также объяснил, с чем именно это связано
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Сенатор Пушков раскрыл главную опасность США

Сенатор Пушков раскрыл главную опасность США

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о главной опасности, которая исходит от Соединенных Штатов Америки.

По его словам, в условиях "съеживания" сверхдержавы ее руководство делает ставку на военную силу.

- США активно вооружаются. Обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии. В условиях "съеживания" сверхдержавы ее руководство делает ставку на военную силу. В этом главная опасность, исходящая от падающего гегемона, - написал Пушков в своем Телеграм-канале.